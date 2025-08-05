В «Акроне» назвали условие продления контракта с Дзюбой

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев заявил «Матч ТВ», что в вопросе продления контракта с нападающим Артемом Дзюбой всё будет зависеть от желания футболиста.

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Дзюба выступает за «Акрон» с 2024 года, за команду он забил 12 мячей. Ранее в июне 36‑летний форвард продлил контракт с тольяттинским клубом до конца сезона‑2025/26.

— Будете обсуждать возможность продления контракта с Дзюбой в конце сезона?

— Здесь всё зависит от Артема больше, чем от нас. Будет зависеть от его желания продолжать играть в РПЛ или нет. Он уже заявлял, что этот сезон может стать для него последним в РПЛ. Насколько его желание и стремление завершить карьеру в РПЛ или другом чемпионате будет сильным в конце года — посмотрим.

— Физически он способен еще несколько лет приносить пользу?

— Вполне. Он в отличных кондициях и ментально, и физически, — сказал Клюшев «Матч ТВ».

Тольяттинская команда с 5 очками занимает шестое место в таблице РПЛ. В следующем туре «Акрон» 8 августа в гостях сыграет с махачкалинским «Динамо». Прямую трансляцию смотрите с 19:55 мск на телеканале МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.