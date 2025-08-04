Булыкин оценил перспективу увольнения Станковича

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил «Матч ТВ», что его не удивит возможное увольнение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Спартак» в воскресенье в гостевом матче третьего тура МИР РПЛ сыграл вничью с «Акроном» — 1:1. «Красно‑белые» остались в меньшинстве после удаления Даниила Хлусевича, во втором тайме пенальти в составе хозяев не реализовал Стефан Лончар. Команды обменялись голами в компенсированное ко второму тайму время: на мяч Пабло Солари точным ударом с 11‑метровой отметки ответил Артем Дзюба.

— Ненужные удаления, и, к сожалению, не получается у «Спартака» найти свою игру. Эта нервная обстановка, когда нет результата, когда футболисты получают ненужные красные карточки, давит. И никто не может получить удовольствие ни от результата, ни от игры. Поэтому и «Спартак» пока так плохо идет. Нужно выиграть пару‑тройку игр для того, чтобы почувствовать уверенность и наладить игру. А у «Спартака» пока такого нет.

— Не пора ли сменить тренера?

— Это руководство решает. Если они его оставили, переподписали, значит, он им нравится, ему доверяют. Хотя в «Спартаке» могут сейчас взять его и уволить. И в этом не увижу ничего странного, в «Спартаке» уже на протяжении долгого времени происходит много чего странного, но все привыкли, все просто смотрят и ждут результата. Но какие бы траты ни были, результата пока тоже нет.

Хотя сейчас такой чемпионат, в котором любой может выиграть. 5–6 команд борются за чемпионство, есть хорошая возможность стать чемпионами, но «Спартак» опять что‑то делает не так, — сказал Булыкин «Матч ТВ».

«Спартак» с 4 очками занимает 11‑е место в РПЛ. В следующем туре «красно‑белые» сыграют 9 августа в гостях против лидера чемпионата «Локомотива» (9 очков). Прямую трансляцию смотрите с 17:00 на телеканале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.