Дзюба оформил необычное достижение в РПЛ

Нападающий "Акрона" Артём Дзюба вошёл в историю чемпионатов России.

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По данным телеграм-канала "ЦИФРОСКОП", Дзюба стал первым игроком в российском футболе, кто забивал первый гол своей команды на 90-й минуте в составе четырёх команд.

В 3-м туре Российской Премьер-Лиги Артём Дзюба забил московскому "Спартаку" (1:1), реализовав пенальти на 90+5-й минуте. Ранее форвард отличался в добавленное время за красно-белых в матче против "Динамо" (1:5) в 2012 году, за "Ростов" против "Волги" (2:1) в 2014 году, за "Зенит" против "Краснодара" (1:1) в 2019 году.

35-летний нападающий в новом сезоне забил за "Акрон" два гола и отдал одну голевую передачу. Также мяч в ворота московского "Спартака" стал 242-м голом в карьере Артёма Дзюбы.

После трёх туров чемпионата России "Акрон" занимает пятое место в турнирной таблице, набрав пять очков.

Следующий матч тольяттинская команда проведёт на выезде против махачкалинского "Динамо". Встреча пройдёт в пятницу, 8 августа.