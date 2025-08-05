«Динамо» — худшая команда в РПЛ по одному из ключевых показателей

Московское "Динамо" - худшая команда в лиге по количеству ударов в створ ворот.

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Московское "Динамо" в 3 турах РПЛ нанесло 5 ударов в створ ворот соперника - это худший показатель во всей лиге. По общему количеству ударов бело-голубые занимают третье место с конца (26 ударов).

В первых 3 турах Российской Премьер-Лиги команда Валерия Карпина набрала 4 очка и на данный момент располагается на 10 строчке в турнирной таблице российского чемпионата. Разница забитых и пропущенных мячей бело-голубых - 2:2. В 4 туре чемпионата России бело-голубые сыграют на выезде с "Сочи" - южане потерпели три поражения в 3 турах РПЛ.

В 1 туре группового этапа Кубка России бело-голубые одержали победу над "Сочи" со счетом 3:2.