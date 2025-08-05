Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Зенит» — ЦСКА

Бывший судья Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о судействе в матче 3-го тура РПЛ между «Зенитом» и московским ЦСКА (1:1). Главным арбитром этой встречи выступал Артём Чистяков.

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