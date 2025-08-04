Российский тренер призвал разогнать легионеров «Зенита»

Российский тренер Сергей Силкин призвал разогнать легионеров петербургского «Зенита», передает «Евро-Футбол.Ру».

«Как воспринял ничью «Зенита» и ЦСКА? Я не могу сказать, что это неожиданность. Просто нужно разгонять всю компанию иностранцев, которая там пристроилась», — сказал Силкин.

3 августа «Зенит» сыграл вничью с московским ЦСКА. Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:1.

На 33-й минуте встречи счет открыл игрок ЦСКА Алеррандро. На 77-й минуте Александр Соболев сравнял счет, реализовав пенальти.

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» идет на пятом месте, набрав пять очков. ЦСКА отстает от «Зенита» лишь по дополнительным показателям.

В следующем туре ЦСКА сыграет с казанским «Рубином», а «Зенит» встретится с грозненским «Ахматом».