Обвиняемый в изнасиловании экс‑футболист «Арсенала» освобожден

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Томас Парти, обвиняемый в изнасиловании и сексуальных домогательствах, освобожден под залог, сообщает Sky Sports.

32‑летнему футболисту сборной Ганы предъявлены обвинения по пяти эпизодам изнасилования и одному случаю сексуального насилия в отношении трех женщин с 2021 по 2022 год.

По информации источника, Парти предстал перед судом в Великобритании 5 августа, отрицая все обвинения. Сообщается, что футболисту не предлагалось давать показания о признании вины, а лишь спросили, понял ли он обвинения и условия своего освобождения под залог.

Дело Парти передано в Королевский суд для рассмотрения, следующее заседание состоится 2 сентября.

Ранее сообщалось, что Парти станет игроком испанского «Вильярреала». Хавбек летом покинул «Арсенал» и стал свободным агентом. Ранее он выступал за «Мальорку», «Альмерию» и «Атлетико», в составе которого стал чемпионом Испании, победителем Лиги Европы и обладателем Суперкубка УЕФА.