Мостовой — об отставке Сторожука: «В «Ахмате» хорошие футболисты, а у команды четыре поражения подряд. Тренер в ответе за результат»
Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой, комментируя отставку главного тренера «Ахмата» Александра Сторожука, заявил «Матч ТВ», что тренер всегда несет ответственность за результаты команды. Во вторник «Ахмат» объявил об увольнении Сторожука с должности. — Да ладно? Елки‑палки! Ещё пару дней назад я говорил, что рано делать какие‑то выводы, дайте тренерам поработать четыре‑пять туров. Но «Ахмат» удивил, конечно, потому что у них хорошие футболисты, а у команды четыре поражения подряд. Повторюсь, на поле играют футболисты, а не те, кто стоит на бровке, но все зависит от тренера, он в ответе за результат, — сказал Мостовой «Матч ТВ». На старте нового сезона «Ахмат» потерпел три поражения в МИР РПЛ и проиграл один матч в FONBET Кубке России. Команда идет на 13‑м месте в турнирной таблице чемпионата страны. 43‑летний Сторожук возглавил «Ахмат» в межсезонье. В следующем туре 9 августа команда из Грозного примет петербургский «Зенит». Клуб информирует, что готовить «Ахмат» к игре будет новый главный тренер, имя которого будет объявлено в ближайшее время. Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
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