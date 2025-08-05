Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой, комментируя отставку главного тренера «Ахмата» Александра Сторожука, заявил «Матч ТВ», что тренер всегда несет ответственность за результаты команды. Во вторник «Ахмат» объявил об увольнении Сторожука с должности. — Да ладно? Елки‑палки! Ещё пару дней назад я говорил, что рано делать какие‑то выводы, дайте тренерам поработать четыре‑пять туров. Но «Ахмат» удивил, конечно, потому что у них хорошие футболисты, а у команды четыре поражения подряд. Повторюсь, на поле играют футболисты, а не те, кто стоит на бровке, но все зависит от тренера, он в ответе за результат, — сказал Мостовой «Матч ТВ». На старте нового сезона «Ахмат» потерпел три поражения в МИР РПЛ и проиграл один матч в FONBET Кубке России. Команда идет на 13‑м месте в турнирной таблице чемпионата страны. 43‑летний Сторожук возглавил «Ахмат» в межсезонье. В следующем туре 9 августа команда из Грозного примет петербургский «Зенит». Клуб информирует, что готовить «Ахмат» к игре будет новый главный тренер, имя которого будет объявлено в ближайшее время. Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.