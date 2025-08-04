Защитник «Ренна» отказал «Арсеналу»

Жереми Жаке не хочет переходить в «Арсенал».

Ранее сообщалось, что «канониры» связались с «Ренном» по поводу 20-летнего защитника. Француз рассматривается «Арсеналом» как возможный вариант на случай уходов в этом месяце или потенциально – на 2026 год.

Однако, по информации Foot Mercato, Жаке решил отказаться от перехода в лондонский клуб. Футболист недавно продлил контракт с «Ренном» до 2029 года, однако по-прежнему остается востребованным на трансферном рынке.

Жаке недавно продлил контракт с «Ренном» до 2029 года.