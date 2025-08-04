В "Зените" высказались о возможном уходе Вендела

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал информацию о возможном уходе Вендела.

"Он игрок "Зенита", и мы живем в тех реалиях, которые сейчас есть. На сегодняшний день никаких конкретных предложений нет, он наш игрок, пока остается. А дальше посмотрим", - приводит слова Семака пресс-служба клуба.

Вчера, 3 августа, петербургский "Зенит" сыграл вничью с ЦСКА в матче 3 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:1, Вендел вышел на поле с первых минут и был заменен на 84 минуте.

Напомним, что бразилец должен был перейти в "Ботафого" в рамках сделки по Луису Энрике, однако переход Вендела сорвался из-за финансовых проблем владельца бразильского клуба. Вендел пропустил всю летнюю подготовку петербургского клуба и не попадал в заявку на первые два матча чемпионата России.