Ирландский клуб расторг контракт с футболистом из-за кражи в супермаркете

Ирландский футбольный клуб "Керри" расторг контракт с защитником Шейном Марудза, который, предположительно, совершил кражу в местном супермаркете. Об этом сообщил портал Pundit Arena.

25 июля "Керри" подписал контракт с игроком, через четыре дня клуб прекратил с ним сотрудничество. Также соглашение было расторгнуто с вратарем Матиасом Рандриамами.

"К сожалению, их ценности и принципы не соответствуют стандартам клуба", - говорится в заявлении пресс-службы "Керри".

По информации портала Pundit Arena, причиной расторжения контрактов могла послужить кража в местном супермаркете, которую совершили Марудза и Рандриамами.