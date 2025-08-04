«Спартак» близок к приобретению защитника «Галатасарая» Куэсты

Колумбийский защитник стамбульского «Галатасарая» Карлос Куэста в ближайшее время перейдет в московский «Спартак», сообщает журналист Экрем Конур в соцсетях.

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По информации источника, клубы достигли соглашения и вскоре оформят сделку. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 26‑летнего центрального защитника в семь млн евро.

Куэста перешел в «Галатасарай» из бельгийского «Генка» в феврале 2025‑го. В активе колумбийца девять матчей за стамбульский клуб во всех турнирах.