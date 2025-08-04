Полузащитник «Акрона» поделился мнением о ничейном матче против «Спартака»

‎Полузащитник «Акрона» Стефан Лончар поделился мнением о ничейном матче третьего тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

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‎«Если бы я забил первый пенальти, то мы бы выиграли. Меня спас мой партнер Дзюба. В первом тайме у нас как-то недостаточно было моментов, а во втором — недостаточно прессинговали. Считаю, что мы могли выигрывать», — приводит слова Лончара «Чемпионат».

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‎Игра завершилась со счетом 1:1. Счет на 90+2 минуте открыл вингер красно-белых Пабло Солари. После этого точку в встрече поставил форвард «Акрона» Артем Дзюба, реализовавший пенальти на 90+5 минуте. Стоит отметить, что в первом тайме защитник москвичей Данил Хлусевич получил красную карточку.

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‎После 3 туров чемпионата России «Акрон» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 5 очков. «Спартак» располагается на 11-й строчке. У москвичей 4 очка.

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‎В текущем сезоне 29-летний Лончар провел 4 матча и не отметился голевыми действиями. Контракт футболиста с тольяттинским клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 1,5 млн евро.