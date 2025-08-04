Тедеев отреагировал на высокую стоимость трансфера Жедсона в "Спартак"

Главный тренер "Акрона" Заур Тедеев прокомментировал трансфер Жедсона Фернандеша в московский "Спартак".

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"Деньги в футбол не играют - это мы понимаем уже. Здесь нужно уважать возможности клуба, который перед собой ставит цель и задачу - выиграть чемпионат. Наверное, это закономерно. Что касается нас, то мы не должны залезать в карман другим соперникам. В этом нет смысла. Нам надо готовить себя к любому сопернику, не понимания, сколько и какой футболист у них стоит. Я об этом никогда не думал, не думаю и думать не буду", - сказал Тедеев в интервью "Чемпионату".

В воскресенье, 3 августа "Акрон" на своём поле принимал московский "Спартак". Игра закончилась вничью со счётом 1:1. Оба мяча были забиты в дополнительное время. Сначала отличился полузащитник красно-белых Пабло Солари. Затем одиннадцатиметровый реализовал форвард тольяттинцев Артём Дзюба.

Жедсон Фернандеш перешёл в московский "Спартак" из турецкого "Бешикташа" за рекордные для клуба 20,7 миллионов евро. Контракт игрока с красно-белыми действует до 2029 года.

В матче против "Акрона" португальский полузащитник вышел с первых минут и не отметился результативными действиями. Вместо него после перерыва вышел Игорь Дмитриев.

Следующий матч московский "Спартак" проведёт в гостях против "Локомотива". Игра пройдёт в субботу, 8 августа.