Головин тонко потроллил Соболева

Хавбек «Монако» Александр Головин отреагировал на пост футболиста петербургского Александра Соболева, в котором игрок петербургской команды делает отсылку на слова бывшего политика Владимира Жириновского о петушином крике.

«Петушиный?» — написал Соболев, прикрепив фотографию в футболке «Зенита» с жестом, повторяющим жест политика.

«Да», — ответил в комментариях Головин.

Соболев выложил пост после ничьи в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА, за который выступал Головин.

Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:1.

На 33-й минуте встречи счет открыл игрок ЦСКА Алеррандро. На 77-й минуте Александр Соболев сравнял счет, реализовав пенальти.

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» идет на пятом месте, набрав пять очков. ЦСКА отстает от «Зенита» лишь по дополнительным показателям.

В следующем туре ЦСКА сыграет с казанским «Рубином», а «Зенит» встретится с грозненским «Ахматом».