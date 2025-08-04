Головин тонко потроллил Соболева за пост с мемом про петушиный крик
Хавбек «Монако» Александр Головин отреагировал на пост футболиста петербургского Александра Соболева, в котором игрок петербургской команды делает отсылку на слова бывшего политика Владимира Жириновского о петушином крике.
«Петушиный?» — написал Соболев, прикрепив фотографию в футболке «Зенита» с жестом, повторяющим жест политика.
«Да», — ответил в комментариях Головин.
Соболев выложил пост после ничьи в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА, за который выступал Головин.
Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:1.
На 33-й минуте встречи счет открыл игрок ЦСКА Алеррандро. На 77-й минуте Александр Соболев сравнял счет, реализовав пенальти.
В турнирной таблице РПЛ «Зенит» идет на пятом месте, набрав пять очков. ЦСКА отстает от «Зенита» лишь по дополнительным показателям.
В следующем туре ЦСКА сыграет с казанским «Рубином», а «Зенит» встретится с грозненским «Ахматом».