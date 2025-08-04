КДК может наказать «Ахмат»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет может наказать «Ахмат» за оскорбительные кричалки фанатов в адрес «Зенита» (1:2) по ходу игры 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

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«КДК рассмотрит оскорбительные выражения болельщиков «Ахмата» в адрес «Зенита» после матча Кубка России», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Матч между «Зенитом» и «Ахматом» состоялся 30 июля. Встреча прошла на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:1 благодаря голам Арсена Адамова и Лусиано Гонду.