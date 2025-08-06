Комментатор «Матч ТВ» извинился перед болельщиками ЦСКА

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Михаил Крестинин принес извинения болельщикам московского ЦСКА после матча московской команды с петербургским «Зенитом» в третьем туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Sport24.

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Он отметил, что сделал недопустимую оговорку, назвав тренерский штаб «Зенита» «нашим тренерским штабом».

«Я из Санкт-Петербурга, поэтому ассоциирую команду из Питера как клуб из моего родного города», — заявил Крестинин.

«Зенит» провел домашний матч с ЦСКА 3 августа. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Руководство телеканала «Матч ТВ», принадлежащего холдингу «Газпром-Медиа», на этот матч назначило комментаторами Крестинина и другого петербуржца — Павла Богданова.