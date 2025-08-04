Круговой ответил, изменилась ли игра «Зенита» после его ухода в ЦСКА

Круговой о «Зените»: «Взламывать оборону чуть легче стало, наверное. Стиль игры остался такой же, просто добавились игроки еще более высокого качества»
Данил Круговой считает, что игра «Зенита» не изменилась после его ухода в ЦСКА.
В 3-м туре Мир РПЛ «Зенит» и ЦСКА сыграли вничью (1:1).
– Изменился ли «Зенит»?
– Нет, стиль игры остался такой же, просто добавились игроки с еще более высоким качеством. Не знаю, что будет дальше, посмотрим. Сезон будет интересный.
– Играть против них так же сложно?
– Взламывать оборону стало, наверное, чуть-чуть легче, – сказал защитник ЦСКА.
Круговой о «Зените»: «Взламывать оборону чуть легче стало, наверное. Стиль игры остался такой же, просто добавились игроки еще более высокого качества»
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Круговой о «Зените»: «Взламывать оборону чуть легче стало, наверное. Стиль игры остался такой же, просто добавились игроки еще более высокого качества»
Экс-защитник «Арсенала» Соареш о Роналду: «Однажды Криштиану сказал мне: «Седрик, 5G может повлиять на твой сон». Он не берет телефон с собой в спальню»
Умер призер Олимпиады‑1988 и чемпион мира по греко‑римской борьбе Владимир Попов