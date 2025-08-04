У «Спортинг» возникли проблемы с оплатой перехода Мангаша

Португальский «Спортинг» не может до конца совершить трансфер Рикарду Мангаша из московского «Спартака». У клуба возникли проблемы с оплатой перехода, об этом сообщает издание Metaratings.ru.

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Трансфер 27-летнего игрока будет официально объявлен после успешной оплаты.

Португальский защитник играет в московском «Спартаке» с 10-го сентября 2024-го года. Всего за российский клуб он провел 19 матчей, забил 3 гола.

Ранее СМИ заявляли о том, что Рикарду Мангаш уже прошел медицинский осмотр в «Спортинге» и подпишет соглашение с клубом.

Портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 2,50 млн. евро.

Лиссабонский «Спортинг» является чемпионом Португалии сезона 2024-2025.