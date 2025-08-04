РФС введет отдельный штраф за скандирование кричалки про «Зенит»

РФС может начать штрафовать клубы за определенные скандирования болельщиков в адрес "Зенита".

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По информации источника, РФС будет штрафовать клубы за скандирования фанатами "Зенит" - позор российского футбола", фиксированная сумма составит 10 тысяч рублей.

Напомним, что петербургский "Зенит" за последние семь сезонов шесть раз становился чемпионом России, а по итогам прошлого чемпионата завоевал серебряные медали. На данный момент команда Сергея Семака занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 5 набранными очками в своем активе.

Ранее глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что на ближайшем заседании будет рассмотрено поведение фанатов "Ахмата" в матче 1 тура группового этапа Кубка России с "Зенитом" (1:2).