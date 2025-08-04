Член совета директоров «Локомотива» прокомментировал возможную отставку Галактионова

Член совета директоров московского «Локомотива» Валерий Филатов прокомментировал слухи о возможной отставке Михаила Галактионова с поста главного тренера в случае непопадания клуба в топ-3 РПЛ.

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«О продлении контракта пока не разговаривали. Возможная отставка в случае непопадания в тройку по итогам года? Мы только начали чемпионат, елки-палки. Откуда эти разговоры пошли, непонятно», - заявил Филатов «Спорт-Экспресс».

Михаил Галактионов работает в московском «Локомотиве» с 13 ноября 2022-го года.

В итоговой турнирной таблице РПЛ сезона 2024-2025 столичный «Локомотив» расположился на 6 месте с 53 очками в активе.

После 3-х туров чемпионата России сезона 2025-2026 «Локомотив» занимает 1 место в турнирной таблице с 9 очками в активе. Команда Галактионова обыграла «Сочи» (3:0), «Краснодар» (2:1) и «Пари НН» (3:2).