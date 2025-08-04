Нападающий «Зенита» Соболев высказался о старте сезона РПЛ

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев высказался о старте сезона Мир Российской Премьер-Лиги. После трёх туров чемпионата России «Зенит» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав пять очков.

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— Новое в этом чемпионате заключается в том, что после трёх туров лидирует «Локомотив», а второе‑третье места делят «Балтика» и «Крылья Советов».

— Прошло только три тура. И потом, на турнирную таблицу особо внимания не обращаю. Тура с 26–27‑го надо на нее смотреть. А пока — рано, — приводит слова Соболева «Матч ТВ».

В матче 3-го тура РПЛ «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА (1:1). В следующем матче внутреннего первенства сине-бело-голубые встретятся с грозненским «Ахматом» на выезде. Игра пройдёт 9 августа. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 20:30 мск.