Экс-президент «Барселоны» сравнил Маркуса Рэшфорда и Нико Уильямса

Жоан Гаспар оценил Маркуса Рэшфорда выше Нико Уильямса.

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Уильямс этим летом продлил контракт с «Атлетиком» до 2035 года, хотя его связывали с переходом в «Барселону». После этого его брат Иньяки заявил, что каталонский клуб оказывал давление на игрока и болельщиков.

Позднее «блауграна» арендовала Рэшфорда у «Манчестер Юнайтед».