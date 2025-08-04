Экс-президент «Барсы» Гаспар: «Рэшфорд лучше Уильямса. Нико удачно нас использовал и получил хороший контракт, не понимаю гнев «Атлетика»

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Жоан Гаспар оценил Маркуса Рэшфорда выше Нико Уильямса.

Экс-президент «Барселоны» сравнил Маркуса Рэшфорда и Нико Уильямса
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Уильямс этим летом продлил контракт с «Атлетиком» до 2035 года, хотя его связывали с переходом в «Барселону». После этого его брат Иньяки заявил, что каталонский клуб оказывал давление на игрока и болельщиков.

Позднее «блауграна» арендовала Рэшфорда у «Манчестер Юнайтед».

«Прежде всего, для меня Маркус Рэшфорд лучше Нико. Мне все равно, что скажет Иньяки. Его брат удачно нас использовал – он получил хороший контракт, и я рад за него. Я не понимаю гнев «Атлетика». Я подписывал много игроков из Бильбао и всегда ладил с их президентом. Так было в прошлом. Нам нужно сосредоточиться на сезоне и доверять команде и нашему выдающемуся тренеру [Флику]», – сказал бывший президент «Барселоны» в интервью El 10 del Barca.
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