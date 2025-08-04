Сборная России может сыграть с Афганистаном осенью 2025 года

Газета.Ru

Президент Федерации футбола Афганистана Мохаммед Юсеф Каргар рассказал, что матч против России может состояться осенью 2025 года, передает Sport24.

Стало известно, когда сборная России по футболу может сыграть с Афганистаном
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«У нас есть возможность сыграть в октябрьскую и ноябрьскую паузы, поэтому будем ждать предложение от РФС с датой и местом матча. Мы открыты к тому, чтобы провести матч наших сборных», — сказал Каргар.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.