Агент Ракова ответил, вернется ли игрок в «Локомотив»

Владимир Кузьмичев, агент нападающего «Крыльев Советов» Вадима Ракова, рассказал, что игрок пока не думает о возвращении в «Локомотив». Игрок арендован самарцами у железнодорожников.

© Спорт день за днем

«Давайте подождем, как сложится сезон. Смысл думать о «Локомотиве», когда тренер видит на месте Ракова других ребят?», – цитирует Кузьмичева Metaratings.ru.

Раков – воспитанник «Локомотива», дебютировал за команду в сезоне-2022/23. В минувшем розыгрыше РПЛ сыграл в 20 встречах и отметился первым голом.

В текущем розыгрыше чемпионата Раков забил четыре гола в трех встречах и отдал голевую передачу. Сейчас 20-летний вингер возглавляет список бомбардиров чемпионата.

Раков оценивается в 1,2 млн евро. «Крылья Советов» не проиграли ни одного матча, набрав 7 очков, и идут на второй строчке.