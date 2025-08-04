Президент «Иртыша» покинет клуб

Президент «Иртыша» Дмитрий Сычев сообщил в истории своего Telegram‑канала, что через две недели покинет омский футбольный клуб.

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Сычев был назначен на пост президента «Иртыша» в январе 2024 года.

— Ну что, всему есть предел. Мои последние 14 дней в Омске, — написал Сычев.

«Иртыш» после трех туров с 7 очками занимает второе место в «серебряной» группе дивизиона «А» Второй лиги.

Сычёву 41 год, уроженец Омска известен по выступлениям за московский «Локомотив», в составе которого выиграл чемпионат России‑2004, Кубок России и Суперкубок страны. Футболист с 2002 по 2010 год играл за сборную России и стал бронзовым призером Евро‑2008.