Почетный президент РФС назвал единственную проблему российского футбола

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал единственной проблемой российского футбола недостаточное количество собственных воспитанников и большое количество иностранцев.

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— Не вижу никаких проблем в российском футболе. Единственное — у нас недостаточное количество своих собственных воспитанников, а иностранцев слишком много. Пожалуй, это главная проблема. Детско‑юношеский футбол в плановом порядке не просто хорошо, а блестяще развивается. У нас много академий, школ и училищ. Россия — одна из передовых стран с точки зрения подготовки резерва. У нас всё есть: великолепные базы, хорошие зарплаты у тренеров, много занимающихся, а вот качества не хватает, и это проблема. Практически в каждой команде РПЛ главная сила — легионеры. А наших игроков хорошего класса появляется по несколько человек в сезон — это слишком мало. Чтобы решать эту проблему, надо повышать уровень тренировочной работы. Путь только один: тренировки и тренировки. Еще нужно, чтобы у нас рождались выдающиеся футболисты. Во времена СССР у нас такие были: Мостовой, Карпин, еще раньше Симонян и другие поколения. Нам нужно искать футболистов, одаренных от природы. Другого пути нет, — сказал Колосков Sport24.

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