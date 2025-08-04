Состоялась жеребьевка отборочного раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В Пути чемпионов сыграют следующие пары:

«Лудогорец»/«Ференцварош» — «Шкендия»/«Карабах»;

«Лех»/«Црвена Звезда» — «Динамо» Киев/«Пафос»;

«Буде-Глимт» — «Штурм»;

«Селтик» — «Кайрат»/«Слован»;

«Базель» — «Мальме»/«Копенгаген».

В Пути представителей лиг встретятся:

«Фейеноорд»/ «Фенербахче» — «Ницца»/«Бенфика»;

«Рейнджерс»/«Виктория» — «Зальцбург»/«Брюгге».

Окончательный состав пар определится по итогам третьего отборочного раунда. Первые матчи этой стадии состоятся 19-20 августа. Ответные игры пройдут 26-27 августа.

В сезоне-2024/2025 победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале парижане обыграли «Интер».