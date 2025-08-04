Состоялась жеребьевка отборочного раунда плей-офф Лиги чемпионов-2025/2026
Состоялась жеребьевка отборочного раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В Пути чемпионов сыграют следующие пары:
«Лудогорец»/«Ференцварош» — «Шкендия»/«Карабах»;
«Лех»/«Црвена Звезда» — «Динамо» Киев/«Пафос»;
«Буде-Глимт» — «Штурм»;
«Селтик» — «Кайрат»/«Слован»;
«Базель» — «Мальме»/«Копенгаген».
В Пути представителей лиг встретятся:
«Фейеноорд»/ «Фенербахче» — «Ницца»/«Бенфика»;
«Рейнджерс»/«Виктория» — «Зальцбург»/«Брюгге».
Окончательный состав пар определится по итогам третьего отборочного раунда. Первые матчи этой стадии состоятся 19-20 августа. Ответные игры пройдут 26-27 августа.
В сезоне-2024/2025 победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале парижане обыграли «Интер».