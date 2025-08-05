Сычев опроверг свой уход с поста президента «Иртыша»

Президент «Иртыша» Дмитрий Сычев опроверг свой уход с поста, сославшись на взломанный аккаунт в социальных сетях. Ранее на аккаунте специалиста появилась публикация, согласно которой он покинет клуб через 14 дней.

«Пост не покидаю, меня взломали», – сообщил Сычев «Mash на спорте».

«Иртыш» назначил Сычева в 2024 году. Клуб с сезона-2020/21 не может вернуться в Первую лигу. Лучший результат в истории клуба – 2-е место в ФНЛ в 1992 и 1993 годах.

Сычев – второй лучший бомбардир в истории «Локомотива». Становился с железнодорожниками чемпионом России.

Сычев – уроженец Омска. Воспитанник местного «Динамо», расформированного в 2001 году.

Сейчас «Иртыш» идет вторым в серебряной группе первого этапа Второй лиги.