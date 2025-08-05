Сычев опроверг свой уход с поста президента «Иртыша»
Президент «Иртыша» Дмитрий Сычев опроверг свой уход с поста, сославшись на взломанный аккаунт в социальных сетях. Ранее на аккаунте специалиста появилась публикация, согласно которой он покинет клуб через 14 дней.
«Пост не покидаю, меня взломали», – сообщил Сычев «Mash на спорте».
«Иртыш» назначил Сычева в 2024 году. Клуб с сезона-2020/21 не может вернуться в Первую лигу. Лучший результат в истории клуба – 2-е место в ФНЛ в 1992 и 1993 годах.
Сычев – второй лучший бомбардир в истории «Локомотива». Становился с железнодорожниками чемпионом России.
Сычев – уроженец Омска. Воспитанник местного «Динамо», расформированного в 2001 году.
Сейчас «Иртыш» идет вторым в серебряной группе первого этапа Второй лиги.