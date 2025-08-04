Шведский министр отреагировал на соглашение «Барселоны» с ДР Конго.

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Ранее каталонский клуб и правительство Демократической Республики Конго объявили о четырехлетнем партнерстве, направленном на «продвижение футбола, культуры спорта и мира».

Сообщалось, что африканская страна будет выплачивать «Барселоне» от 10 до 11,5 миллионов евро ежегодно, суммарно около 44 миллионов евро за весь период. Министр спорта ДР Конго Дидье Будимбу ранее заявил, что сотрудничество «даст жизнь конголезскому Месси».

Швеция, в свою очередь, на протяжении многих лет оказывает поддержку ДР Конго. На сайте шведского правительства сообщается, что помощь в течение четырехлетнего периода с 2021 по 2025 год составляет 3,34 млрд крон (0,29 млрд евро).

Беньямин Дуса, министр Швеции по внешней торговле и международному сотрудничеству в целях развития, прояснил, на что направляется государственная помощь.