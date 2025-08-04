Семин определил лучший по качеству матч в первых трех турах РПЛ

Бывший главный тренер московского «Локомотива», киевского «Динамо» и «Ростова» Юрий Сёмин заявил, что матч 3-го тура Мир РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА (1:1) стал лучшим по качеству действий футболистов за три стартовых тура чемпионата страны.

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«Это был лучший матч нашего чемпионата на сегодняшний момент по качеству игры каждого футболиста. Ничейный результат закономерен. У ЦСКА понравилось многое: как всегда, Игорь Акинфеев, а в индивидуальном плане — Мойзес и Матвей Кисляк. Думаю, что ЦСКА сейчас находится в хорошем физическом и эмоциональном состоянии», — приводит слова Сёмина «РИА Новости Спорт».

В следующем матче внутреннего первенства сине-бело-голубые встретятся с грозненским «Ахматом» на выезде. ЦСКА сыграет с «Рубином» на домашней арене. По состоянию на сегодняшний день лидирует в чемпионате России «Локомотив», набравший девять очков по итогам трёх матчей.