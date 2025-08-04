Медведев назвал кричалку про «Зенит» бессмысленной и тупой

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на новость о том, что за кричалку «Зенит — позор российского футбола» будут штрафовать на десять тысяч рублей, назвав эту кричалку тупой, передает Mash на спорте.

«Давайте начнем с того, что эта кричалка бессмысленная и тупая. А по поводу стоимости штрафа скажу так: пускай меры наказаний за это принимают соответствующие органы», — сказал Медведев.

3 августа «Зенит» сыграл вничью с московским ЦСКА. Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:1.

На 33-й минуте встречи счет открыл игрок ЦСКА Алеррандро. На 77-й минуте Александр Соболев сравнял счет, реализовав пенальти.

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» идет на пятом месте, набрав пять очков. ЦСКА отстает от «Зенита» лишь по дополнительным показателям.

В следующем туре ЦСКА сыграет с казанским «Рубином», а «Зенит» встретится с грозненским «Ахматом».