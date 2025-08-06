Станковича могут уволить из «Спартака»

По информации «СЭ», руководство московского «Спартака» может уволить главного тренера команды Деяна Станковича до конца месяца. Сербскому специалисту дали 5 матчей, чтобы «вытащить себя за волосы».

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Источником уточняется, что, прежде всего, руководству красно-белых не нравится реакция тренера на поражения: обвинения игроков, спортивного блока, а также эмоциональное поведение Деяна, в целом.

Отмечается также, что, в случае увольнения, балканский специалист готов отказаться от части неустойки.

В мае прошлого года Станкович возглавил «Спартак».

Этой весной московский клуб продлил с ним трудовое соглашение до лета 2027-го года.

Предыдущим местом работы серба был «Ференцварош», с которым он сумел завоевать золотые медали чемпионата Венгрии в свой дебютный сезон.

В предстоящих определяющих судьбу Станковича матчах чемпионата России «Спартаку» предстоит сыграть дома против петербургского «Зенита» и «Сочи», а также встретиться на выезде с казанским «Рубином» и провести дерби со столичными «Локомотивом» и «Динамо».

После трех сыгранных туров «Спартак» идет на 11-ом месте в РПЛ с 4 очками.