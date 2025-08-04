Грузинский нападающий перешел в «Пари НН»

Грузинский нападающий Бедошвили перешел в «Пари НН»
Нападающий Вахо Бедошвили перешел из грузинского «Орби» в нижегородский «Пари НН», сообщает пресс‑служба клуба МИР РПЛ.
Соглашение с 21‑летним грузином рассчитано на три года.
Бедошвили — воспитанник тбилисского «Динамо». Минувший сезон форвард провел в аренде в «Гареджи», за который сыграл в 18 матчах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.
В следующем матче «Пари НН» 10 августа в гостях сыграет с «Ростовом».
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