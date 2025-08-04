Геннадий Орлов: «Посоветовал бы «Спартаку» провести воспитательную беседу со Станковичем – что позволяет себе на бровке? Недовольство судьями, негативные эмоции»
Геннадий Орлов выразил недовольство поведением Деяна Станковича.
«Акрон» и «Спартак» сыграли вничью 1:1 в матче третьего тура Мир РПЛ.
«Спартак» не смог обыграть «Акрон». Красно-белые пока еще в поиске своей игры. Но я бы посоветовал руководству клуба провести воспитательную беседу со Станковичем. Ну что он себе позволяет на бровке? Постоянное недовольство судьями. Эти негативные эмоции... Все же передается игрокам! И что в итоге получается? Заболотного удаляют в начале матча с «Балтикой». Хлусевич за минуту или две получает две желтые! Как такое возможно? Вы в двух турах кряду остаетесь вдесятером... В голове не укладывается! И, мне кажется, это идет именно от агрессии главного тренера. Ну а потом – что случилось с Угальде? Жаль его. Как он здорово играл в первой части прошлого сезона, сколько забивал! Потом Станкович перестроил игру, и «Спартак» потерял этого форварда... Что он сейчас показывает?» – сказал комментатор Геннадий Орлов.
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Геннадий Орлов: «Посоветовал бы «Спартаку» провести воспитательную беседу со Станковичем – что позволяет себе на бровке? Недовольство судьями, негативные эмоции»
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Корбит о переходе в «Салават»: «Мне не давали играть в «Спартаке», хотя я показывал результат. Хотел поиграть на высоком уровне, я не подведу»
Геннадий Орлов: «Посоветовал бы «Спартаку» провести воспитательную беседу со Станковичем – что позволяет себе на бровке? Недовольство судьями, негативные эмоции»
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