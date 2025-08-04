Вратаря «Зенита» оценили на три с минусом

Воспитанник «Зенита» и экс-вратарь «Факела» Павел Дьяконов в разговоре с корреспондентом «Спорт День За Днем» Анной ИВАНОВОЙ прокомментировал игру вратаря питерского «Зенита» Евгения Латышонка.

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– Как вы оцените игру Латышонка на старте сезона?

– Троечка, с минусом. Привоз с «Ростовым», вчера не выручил (в игре 3-го тура с ЦСКА).

— Семак сказал, что Латышонок меньше выручает, чем в прошлом сезоне. Вы согласны с этим?

— Я не знаю, сколько он выручал в прошлом сезоне, он не выручил вчера и с «Ростовом», там был гол вратаря. И, наверное, с «Рубином» тоже можно было при втором голе сыграть на выходе. В общем, со стороны всегда виднее, пока не очень выглядит.

– Как вы думаете, возможна ли замена Латышонка на Адамова в матчах РПЛ?

– Ни в коем случае. Адамов слабее.