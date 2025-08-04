«Спартак» накажут за поведение фанатов

Газета.Ru

Глава Контрольно-дисциплинарного Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что московский «Спартак» накажут за скандирование фанатами ненормативной лексики на кубковом матче против «Ростова», передает «Чемпионат».

«Спартак» накажут за поведение фанатов
© РИА Новости
«Будет рассмотрено массовое скандирование болельщиками «Спартака» оскорбительных выражений и ненормативной лексики», — сказал Григорьянц.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ростов Арена», завершилась с результатом 2:0 в пользу гостей. Оба мяча были забиты в первом тайме: на 28-й минуте отличился Даниил Хлусевич, а на 45+3-й Пабло Солари реализовал пенальти.

В сезоне-2024/25 выиграл ЦСКА Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории. В чемпионате России клуб завоевал бронзовые медали.