Вратарь Лунин объявил решение по своему будущему в «Реале»

Вратарь «Реала» Андрей Лунин останется в мадридском клубе, несмотря на многочисленные слухи о своём уходе. Украинец лично объявил о намерении остаться в Мадриде в эфире El Chiringuito.

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В минувшем сезоне Лунин провёл 14 матчей во всех турнирах и пропустил 19 голов. Кроме того, украинец шесть раз отыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 18 млн. Ранее СМИ приписывали интерес к украинскому вратарю нескольким европейским клубам. В их числе английский «Манчестер Юнайтед» и турецкий «Галатасарай».