Полузащитник «Зенита» перешел в «Крылья Советов»

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов переходит в «Крылья Советов» на правах аренды. Об этом сообщает телеграм-канал «Топи за «Крылья».

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По информации источника, в течение сегодняшнего дня будут улажены последние формальности, а уже завтра на заседании совета директоров клуба годичная аренда игрока будет оформлена официально.

В прошедшем сезоне уроженец Бишкека и бывший футболист сборной России принял участие в 15 матчах за «Зенит» во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.

Ахметов – чемпион России и обладатель Кубка страны в составе «Зенита», а также обладатель Суперкубка, выигранного с ЦСКА. Ранее он защищал цвета «Рубина» и «Краснодара».

Действующий контракт игрока с петербургским клубом рассчитан до 2026 года.