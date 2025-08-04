В эти минуты проходит заключительный матч 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются казанский «Рубин» и «Сочи». Игра идёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступит Егор Егоров из Нижнего Новгорода. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. «Рубин» выигрывает со счётом 2:0.

На 78-й минуте дубль оформил Мирлинд Даку, перекинув голкипера сочинцев Александра Дёгтева. Голевую передачу сделал Дмитрий Кабутов.

После двух туров чемпионата России «Рубин» набрал четыре очка и занимает восьмое место в таблице. Сочинцы не заработали очков и располагаются на последней строчке.

В минувшем туре команда Рашида Рахимова дома встретилась вничью с петербургским «Зенитом» (2:2), отыгравшись со счёта 0:2. Коллектив Роберта Морено на домашнем поле разгромно уступил тольяттинскому «Акрону» (0:4).