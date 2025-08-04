Непомнящий сказал, что нужно сделать «Зениту»

Российский тренер Валерий Непомнящий после матча «Зенита» с ЦСКА (1:1) в 3-м туре Мир Российской Премьер-Лиги заявил, что у сине-бело-голубых нет свободы и лёгкости в игре.

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«Мне кажется, что ЦСКА не наиграл на победу в матче с «Зенитом». Петербуржцам нужно раскрепоститься, пока нет свободы и лёгкости в игре, потому что каждый футболист напряжён и играет ниже своего потенциала. Этому составу нужно время, чтобы заиграть», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После трёх туров чемпионата России «Зенит» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав пять очков.