«Зенит» может отдать Глушенкова в «Сочи»

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков может уйти в аренду в «Сочи». Об этом сообщает телеграм-канал «Убойная сила» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

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В трёх турах нового сезона РПЛ хавбек провел на поле суммарно 130 минут, не отметившись результативными действиями. Во 2-м туре против «Рубина» он вышел в стартовом составе, но был заменён уже в перерыве. Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак после матча подверг Глушенкова критике за большое количество потерь и отсутствие обостряющих действий.

В прошлом сезоне футболист провёл 26 матчей за «Зенит» во всех турнирах, отличившись 11 голами и 5 ассистами.

Контракт Глушенкова с клубом действует до 2028 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 14 млн евро.