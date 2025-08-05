Объявлен следующий соперник сборной России по футболу

Российский футбольный союз назвал следующего соперника сборной России по товарищескому матчу. Об этом сообщается на сайте организации.

Сборная России сыграет против Иордании, которая занимает 64-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Команда Валерия Карпина проведет матч дома 4 сентября. Подробности будут объявлены позднее.

Из-за санкций со стороны ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сборная России пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира-2022 и чемпионат Европы-2024.

Сборная России может проводить только товарищеские матчи. В последних из них команда под руководством Карпина сыграла вничью с Нигерией (1:1) и победила Белоруссию (4:1)