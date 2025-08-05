Объявлен следующий соперник сборной России по футболу

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Российский футбольный союз назвал следующего соперника сборной России по товарищескому матчу. Об этом сообщается на сайте организации.

Объявлен следующий соперник сборной России по футболу
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Сборная России сыграет против Иордании, которая занимает 64-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Команда Валерия Карпина проведет матч дома 4 сентября. Подробности будут объявлены позднее.

Из-за санкций со стороны ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сборная России пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира-2022 и чемпионат Европы-2024.

Сборная России может проводить только товарищеские матчи. В последних из них команда под руководством Карпина сыграла вничью с Нигерией (1:1) и победила Белоруссию (4:1)