Сборная России по футболу в сентябре сыграет с Иорданией

Ассоциация футбола Иордании сообщила о проведении товарищеского матча со сборной России.

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Как сообщает пресс-служба организации, игра состоится 4 сентября. Сообщается, что встреча пройдет в одном из городов России. Российский футбольный союз пока не подтвердил и не опроверг эту информацию.

Сборная Иордании в рейтинге Международной федерации футбола располагается на 64-й строчке. В июне команда впервые в истории гарантировала себе место в финальной части чемпионата мира 2026 года.

Также к достижениям этой команды стоит отнести выход в финал Кубка Азии-2024, где иорданцы уступили Катару.

Сборная России с февраля 2022 года отстранена от всех международных турниров, но имеет право проводить товарищеские матчи. Возглавляемая Валерием Карпиным команда находится на 35-й позиции рейтинга ФИФА.