Семин объяснил, почему Батракову рано уезжать в Европу

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о полузащитнике железнодорожников Алексее Батракове. Сёмин отметил, что сейчас молодому футболисту не стоит думать о том, чтобы перейти в европейский клуб.

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«Ему нужно играть — пока у него всё идёт достаточно хорошо, но Алексею ещё нужно значительно улучшать свои качества, чтобы соперничать с такими молодыми игроками, которые есть в «Барселоне», «Реале» и других клубах. Конкуренция в мире огромная. Ему сейчас надо много работать и ещё лучше играть. Никто не знает, сколько ему ещё нужно оставаться в РПЛ. Это зависит от предложений — пока ничего официального нет, надо играть и с каждым днём становиться лучше. А если будешь об этом думать, то никогда это не придёт», — приводит слова Сёмина «РИА Новости Спорт».

20-летний Батраков провёл четыре матча в текущем сезоне, забив четыре гола. Его контракт с «Локомотивом» действует до лета 2029 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 12 млн. После стартовых трёх туров Мир Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице, набрав девять очков. На второй строчке располагаются «Крылья Советов» (семь очков), тройку лидеров замыкает калининградская «Балтика» (семь очков).