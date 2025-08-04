Дубль Даку принес «Рубину» победу над «Сочи» в матче 3-го тура РПЛ

Казанский «Рубин» одержал победу над «Сочи» в домашнем матче 3-го тура МИР Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча на «Ак Барс Арене» завершилась со счётом 2:1.

© Чемпионат.com

В составе «Рубина» дублем отметился Мирлинд Даку, реализовавший пенальти на 12-й минуте и забивший второй мяч на 78-й минуте. Сочинцы забили первый мяч в сезоне чемпионата России после автогола защитника казанской команды Алексея Грицаенко (86-я минута).

«Рубин» набрал семь очков и идёт четвёртым в таблице РПЛ, «Сочи» под руководством Роберта Морено не заработал очков и идёт на последнем месте таблицы.

В следующем туре 9 августа команда Рашида Рахимова сыграет в гостях с московским ЦСКА, «Сочи» днём позднее примет московское «Динамо».