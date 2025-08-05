Грузинский клуб пожаловался в ФИФА из-за отъезда футболиста в Россию

Грузинский клуб «Орби» пожаловался в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за поводу перехода в российский «Пари Нижний Новгород» («Пари НН») полузащитника Вахо Бедошвили. Об этом сообщается на странице команды в Facebook* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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В «Орби» заявили, что контракт с футболистом действовал до 31 декабря 2026 года. Отмечается, что уже были согласовали условия трансфера игрока в европейский клуб.

«На следующий день мы узнали, что игрок уехал в Россию без согласия нашего клуба, и с тех пор связаться с ним не удалось», — рассказали в грузинской команде.

Ранее 4 августа «Нижний Новгород» объявил о переходе Бедошвили. Контракт с игроком рассчитан на три года.

К ФИФА подадут миллиардный иск

Сборная России по футболу отстранена от участия в официальных матчах по решению Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Из-за бана команда уже пропустила несколько крупных международных турниров, в том числе чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.

*запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.