Защитник «Ювентуса» назвал фаворитов чемпионата Италии

Защитник «Ювентуса» Бремер назвал фаворитов чемпионата Италии 2025/26. Первый тур состоится 23 августа. — Мне кажется, что борьба развернется между привычной четверкой.

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«Наполи» является фаворитом, потому что они стали чемпионами в прошлом сезоне. Еще они укрепились на трансферном рынке. «Интер» остается сильной командой. Есть еще «Милан», у которого появился Аллегри, плюс у них нет еврокубков. И, конечно же, «Ювентус», — цитирует защитника La Gazzetta dello Sport.

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