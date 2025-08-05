Неймар назвал лучшего полузащитника, которого видел в футболе

Звёздный бразильский нападающий «Сантоса» Неймар назвал лучшего полузащитника за всю историю футбола. Бразилец выделил легенду «Барселоны» испанца Андреса Иньесту.

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«Андрес Иньеста – лучший полузащитник, которого я когда-либо видел. У него были невероятные качества. Он хороший парень, легенда, ему даже не нужен «Золотой мяч».

Он несравним, потому что он отличается от всех остальных. У него была элегантность и невероятный класс», – приводит слова Неймара Give me Sport.

Напомним, Иньеста объявил о завершении карьеры в октябре прошлого года. Его последним клубом был «Эмирейтс» из ОАЭ. Испанец является воспитанником «Барселоны» и провёл в системе клуба 22 года, завоевав целый ряд трофеев.