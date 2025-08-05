"Палмейрас" объявил о переходе Келлвена из ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Келлвен продолжит карьеру в Бразилии. Сегодня, 5 августа, бразильский "Палмейрас" объявил о переходе полузащитника Келлвена из ЦСКА, ориентировочная сумма трансфера - 7 миллионов евро, полузащитник заключил контракт на 3 года.

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Келлвен выступал за ЦСКА с лета 2023 года - за это время футболист провел в составе "армейцев" 63 матча и записал на свой счет 5 забитых мячей и 13 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего бразильца в 5 миллионов евро. Ранее Келлвен выступал в бразильской Серии А за "Атлетико Паранаэнсе".